2030年ごろの商用化が見込まれる次世代モバイル通信規格「6G」に向けて、NTTドコモがその取り組みの一端を明らかにした。29日まで東京都・東京ビッグサイトで開催中の「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」で展示される。 変わりゆく携帯電話ネットワークに求められる素質 自動車電話やショルダーフォンに始まった携帯電話だが、携帯電話ネットワークは従来、