札幌市厚別区厚別中央1条6丁目にある複合商業施設「BiVi新さっぽろ」で、5月27日午後4時半ごろ、施設の関係者から「休憩広場のLEDビジョンから出火した」と消防に通報がありました。警察によりますと、その後の調査で、火事が発生する前、来場者が立ち上がった際にイスが倒れ、LEDビジョンにぶつかっていたことが分かったということです。その後、しばらくしてからLEDビジョンが点滅するなど、表示に異常が発生し、機器の内部でシ