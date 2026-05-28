AI企業のElevenLabsが音楽生成AI「Music v2」を発表しました。Music v2は前世代モデルと比べてあらゆる音楽ジャンルにおけるボーカル・楽器・アレンジの性能が向上しており、1曲の中で自然に音楽ジャンルを切り替えることも可能です。Introducing Music v2, our groundbreaking new music modelhttps://elevenlabs.io/blog/introducing-music-v2ElevenLabsが開発した音楽生成AIのMusic v2は、従来のモデルと比べてあらゆる音楽ジャ