◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２８日、美浦トレセントライアルの青葉賞を制したゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）はＷコースで３頭併せを行い６ハロン８２秒８―１１秒２をマーク。日本ダービー歴代最多６勝を誇り、美浦トレセンで調教に騎乗した武豊騎手の共同会見での一問一答は以下の通り。−青葉賞を振り返って。「初めて乗