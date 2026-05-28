◇ナ・リーグドジャース4−1ロッキーズ（2026年5月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第1打席で9号先頭打者アーチを放つなど、打者としては4打数1安打1打点、投げては6回無安打1失点と投打にわたる活躍でチームを5連勝に導いた。試合後、大谷は「全体的に自分の制球力と格闘していた感じかなと思います」と投球内容を振り返