【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのロッキーズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、一回に相手先発の菅野智之から先頭打者本塁打となる９号ソロを放つなど、４打数１安打１打点だった。投げては６回無安打１失点、７奪三振で５勝目（２敗）を挙げた。菅野は一回に大谷とフリーマンにソロ本塁打を許すなど、４回２／３を６安打３失点で４敗目（４勝）を喫した。