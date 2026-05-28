◇MLBホワイトソックス15-2ツインズ(日本時間28日、レート・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間28日のツインズ戦でリーグ最速の20本塁打に到達。日本人選手の1年目の最多本塁打記録である、大谷翔平選手まであと2本に迫りました。今季からメジャーに移籍し、ホワイトソックスでプレーしている村上選手。ツインズ戦のこの日は、「2番・指名打者」でスタメン出場しました。大量リードの7回、1番のチェース・マイ