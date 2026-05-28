女優ナム・ボラが、臨月の写真を公開した。去る5月26日、ナム・ボラは自身のSNSに数枚の写真を公開した。【写真】ナム・ボラ、臨月のレースドレス姿彼女は純白のドレスを身にまとい、端麗な姿を披露した。臨月の妊婦というよりは、結婚式を控えた新婦と言っても遜色ないほど、落ち着いていて上品な佇まいを見せた。特に、自然に結んだ髪にレースのホワイトドレスを合わせ、赤ちゃんのぬいぐるみを手にしている彼女の表情は、幸せに