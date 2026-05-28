【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの高垣麗子が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「赤緑黄の3色揃ってる」おかずの味変にも役立つスパイス使った娘弁当◆高垣麗子、娘への手作り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と記し、娘のために作った弁当の写真を投稿。小袋タイプのふりかけを添えた雑穀米、オムレツ、竹輪と枝豆のカレー炒め、ミニトマト、アスパラガスを彩