女優のイ・ジャウンが、芸能界の「裏の顔」を暴露した。そこには性的暴行や脅迫、監禁といった耳を疑うような被害が含まれていた。【写真】“性接待”の強要を苦に20代で亡くなった韓国女優5月27日、歌手シン・ジョンファンのYouTubeチャンネル『ドクターシン』に投稿された動画でイ・ジャウンは、「俳優生活を送る中で、大小さまざまな事件が絶えなかった」と、これまで伏せてきた過去のトラウマを打ち明けている。彼女はコロナ禍