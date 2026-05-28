BABYMONSTERが、超高速カムバックを控える中、新曲コンセプトの第一弾を公開した。これまでの堂々としたヒップなカリスマ性を一旦封印し、優雅でラブリーな魅力をまとって、世界中のファンの心を揺さぶっている。【写真】日本人メンバーのアサ、ボブから黒髪ロングに！BABYMONSTERの新デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』は、6月8日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。これに先立ち、YGエンターテインメントは5月28