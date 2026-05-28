【S.H.MonsterArts ゴジラ (2014) 『GODZILLA ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-】 発売日：5月30日 → 未定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、5月30日に発売を予定していたアクションフィギュア「S.H.MonsterArts ゴジラ (2014) 『GODZILLA ゴジラ』 -Movie Graphic Plus-」の発売延期を発表した。 本製品は、映画「GODZILLA ゴジラ」に登場するゴジラを、ゴジラ造形の第一人者