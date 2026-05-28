かわさき夏の子ども体験教室 2025年の様子（川崎学園提供） 8月18日と19日の2日間、倉敷市の川崎医科大学・現代医学教育博物館で、小学生と中学生を対象にした「かわさき夏の子ども体験教室」が開かれます。 子どもたちに医療や福祉の仕事に興味を持ってもらおうと川崎医科大学が毎年開いているもので、応急処置や体のしくみなどを学べるほか、医師や看護師の仕事体験、ドクターヘリの見学もできます。川崎医科大学や