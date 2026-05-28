サッカーワールドカップの価格が高騰しているチケット販売をめぐり、ニューヨーク州などがFIFA（国際サッカー連盟）に対する捜査に乗り出しました。6月に開幕するサッカーワールドカップ（FIFAワールドカップ2026）の観戦チケットの販売をめぐり、当初の「座席ゾーン」が変更され、価格の高騰を招いたとして、ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官がFIFAに対する捜査を始めたと明らかにしました。発表によりますと、チケ