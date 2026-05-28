ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。ぼんちおさむ（73）が長年世話になった亡きレジェンド俳優との切ない思い出を語った。漫才ブームで人気者となった2人だが、その後仕事が減り始めると86年には一度、コンビを解散している。おさむは役者の仕事に精を出し、人生の師匠は今も「藤田まことさん」だと明かした。「33歳でコンビ解散して、34歳でドラマ『