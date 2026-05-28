◆ロサンゼルス・ドジャース4ー1コロラド・ロッキーズ27日（日本時間28日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは27日（日本時間28日）、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番投手・DH」で先発出場。打ってはロッキーズ・菅野智之投手（36）から9号先頭打者アーチを放ち、投げては6回を無安打1失点に抑えて今季5勝目を挙げた。前日のロッ