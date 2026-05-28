◇ア・リーグホワイトソックス15―2ツインズ（2026年5月27日シカゴ）ホワイトソックスは27日（日本時間28日）、本拠地でツインズに18安打15得点を奪い大勝。チームは貯金を再び1とした。その試合中には、シカゴの「サウスサイド（球団の所在地の愛称）」にも「TarpsOff（シャツ脱ぎ）」軍団が大量発生した。この日はホワイトソックスの大量得点に気をよくした男性陣が外野付近のエリアで大声で上半身裸で歌い続ける