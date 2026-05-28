フリーアナウンサーの神田愛花（45）が28日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身を救ったという曲を明かした。同番組では「平成J-POP＆ドラマ名場面全見せSP」を特集。クイズ企画として、「30〜50代女性100人に聞いた95〜99フジドラマ主題歌ラブソングランキング」を取り上げた。その中で、女優・和久井映見が主演を務めた1996年のドラマ「ピュア」から、Mr.Childrenの主題歌「名もなき詩