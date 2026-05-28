■MLBドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、4打数1安打1打点となった。試合は1回、大谷が第1打席でロッキーズ先発・菅野智之（36）の投じた150キロの速球を捉え、センターバックスクリーンに飛び込むソロ本塁打で先制すると、F.フリーマン（36