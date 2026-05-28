5月24日の京都1勝クラス（ダート1900メートル）を5馬身差で圧勝したボクマダネムイヨ（牡3＝東田、父クリソベリル）は中1週で自己条件の加古川特別（6月1日、阪神ダート1800メートル）に向かう。同日の京都1R（3歳未勝利）では同馬の馬主である小田切光氏が所有するオヤツノジカン（牝3＝高橋義、父ニューイヤーズデイ）も勝っており、SNSで話題を呼んでいた。