TWICEのMOMO（29）が、28日までにインスタグラムを更新。腰のくびれと腹筋を惜しげなく披露した。MOMOはインスタグラムで「Paris」にハートマークの短いフレーズとともに、写真を8枚公開した。16、17日の2日間、単独コンサートの「TWICE WORLD TOUR」が、パリのアコー・アリーナで開催され、そのバックステージのショットをアップした。韓国メディアのマイデーリーは28日「目の置き場に困る素肌…一寸のクロップトップに一握りのウ