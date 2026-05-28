90年代に多くのプレイヤーを震え上がらせた和製ホラーアドベンチャーが、Nintendo Switchでよみがえります。ディースリー・パブリッシャーは5月28日、「学校であった怖い話」「晦-つきこもり」をNintendo Switch向けに移植し、9月10日に発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「学校であった怖い話」「晦-つきこもり」は、1995年にスーパーファミコン用ソフトとして旧バンプレスト（現・バ