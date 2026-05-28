トヨタ「新型カローラ」まもなく登場!? 「スーパーカーみたい！」の声も！トヨタが将来のグローバルコンパクトモデル「カローラ」の方向性を示すべく、「ジャパンモビリティショー2025」の会場で世界初公開した「カローラ コンセプト」。カローラシリーズは1966年の初代モデル誕生以来、世界累計販売台数で圧倒的な記録を持ちますが、上記のコンセプトモデルは、これまでの伝統を踏襲しつつも新しい世代の基準を提示する内容と