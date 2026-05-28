○ドジャース4−1ロッキーズ●＜現地時間5月27日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが同地区3連戦をスイープ。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回に9号先頭打者本塁打。投げては6回無安打1失点の好投で今季5勝目を挙げた。大谷は前日に右手へ受けた死球の影響が心配された中、予定通り中6日で二刀流出場。初回を無失点で終えると、直後の第1打席で菅野智之から9号先頭打者