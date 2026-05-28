北海道釧路市の障害者支援施設「鶴が丘学園」で、職員で生活支援員の阿部弘樹容疑者(31)と高橋海吏容疑者(29)が、入所者の男性6人に対し、暴行を加えた疑いで相次いで逮捕された事件で、警察は2026年5月28日午後1時半、施設へ家宅捜索に入りました。この事件では、2024年3月、入所者の当時44歳の男性に対して髪を引っ張って押し倒し、2026年3月には31歳の男性の足を踏みつけるなどした疑いで、阿部容疑者が逮捕されています。また