お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が27日、自身のインスタグラムを更新。相方の山根良顕の50歳の誕生日を祝福した。「今日は山根の誕生日アンガールズコンビ揃って50歳になりました！」と報告。スーツ姿の田中と女性用の着物を着た山根の2ショットを投稿した。2人は手でややいびつなハートマークを作っている。「ハートのようでハートになってない写真つけておきます」とつづった。この投稿に「パッと見ほん