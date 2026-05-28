◇ナ・リーグロッキーズ 1―4 ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間28日）、敵地ドジャース戦に先発し、4回2/3を6安打1四球3三振3失点で4敗目（4勝）を喫した。ナ・リーグ西地区最下位のチームは1―4で敗れ、ド軍戦3連敗で通算5連敗となった。菅野は「1番・投手兼DH」で先発したドジャース・大谷翔平投手（31）と投げ合い、投手vs打者としても対戦した。初回、93.7マ