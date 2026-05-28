◇MLBドジャース4−1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が投打に躍動し、チームは5連勝を飾りました。1番・投手兼DHで先発出場した大谷選手は、ロッキーズの菅野智之投手との日本人投手対決。初回のマウンドではロッキーズ打線を無失点に抑え、ベンチに戻りすぐに打席の準備。すると菅野投手の3球目、高めのストレートをとらえ、センターバックスクリーンへの飛距離約129メートルの9号先頭