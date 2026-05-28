虚偽の申請をして、盗難車であるトヨタの「ランドクルーザー」など2台を不正に輸出しようとしたとして、ナイジェリア国籍の男4人が逮捕されました。関税法違反の疑いで逮捕されたのは千葉県船橋市の中古車販売会社社長、アリローン・ウォルター・イーファイン容疑者（55）らナイジェリア国籍の男4人です。4人は去年7月、横浜税関に対して別の中古車を輸出すると虚偽の申請をして、いずれもトヨタの「ランドクルーザー」と「アルフ