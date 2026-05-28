医療用医薬品のうち市販薬と成分などが同じOTC類似薬について追加負担を求める改正案は、まもなく参議院の委員会で採決されます。【映像】参院厚労委の様子立憲・公明は、追加負担による受診控えが起きないよう求めるとともに、高額な医療費への自己負担額をおさえる高額療養費制度を見直す際も「家計に配慮すべき」とする修正案を提出しました。修正案は賛同を得られず、政府提出の改正案はこのあと可決され、明日にも成立