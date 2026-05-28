米Googleは5月27日（現地時間）、AIを活用した検索体験において、ユーザーが信頼する情報源や一次情報を見つけやすくするためのアップデートを発表した。Googleは「Google I/O 2026」（5月19日〜20日）で、検索にAI機能を深く組み込む方針を改めて示していた。AIモードの基盤モデルを強化し、検索ボックスをAI時代に合わせて再設計するなど、従来のリンク中心の検索から、要約、対話、タスク支援を含む検索体験へと軸足を移しつつ