◆米大リーグドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５四死球も６回無安打１失点の“ノーヒット・ワンラン”で５勝目を挙げた。最速１００・３マイル（約１６１・４キロ）を計測し、９９球で７奪三振の力投。規定投球回に達していないためランキング
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 2. 大麻所持か バレー日本代表逮捕
- 3. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
- 4. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 5. YouTuber 天皇陛下より紺綬褒章
- 6. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 7. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
- 8. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 9. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 10. 日本じゃない…大阪にGACKT不安
- 1. 3食ポテトで中学生死亡 死因は
- 2. 大麻所持か バレー日本代表逮捕
- 3. 調書はデタラメ 共犯の女が否定
- 4. 男バレ代表会見直前で選手捕まる
- 5. 自宅から怒号? 阿部氏逮捕の経緯
- 6. JALの遅延 同じ便のCA同士が飲酒
- 7. 阿部慎之助氏が見せた最大の動揺
- 8. パンチくんの負傷通報相次ぐ
- 9. 子と会えず自殺か 川崎市を提訴
- 10. カメラ止まった途端…高橋の落差
- 1. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 2. 阿部監督 警察到着段階で暴力か
- 3. コーチが毎晩呼び出し性的暴行か
- 4. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 5. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 6. 海外売春中にホストと別れを決意
- 7. 高市首相「ストーカーから守る」
- 8. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 9. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 10. 巨人・阿部前監督「憔悴の帰宅」
- 1. タイの環境活動家に壮絶な過去
- 2. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 3. 便器拭いたタオルでコップ拭く
- 4. トランプ氏の認知能力に懸念あり
- 5. ソウルで惨事 ずさんさに怒りも
- 6. ソウル高架道崩落 1分前に危険も
- 7. 中国 初めて起きた「逆転現象」
- 8. AIモデルに「睡眠」が必要なワケ
- 9. 犯罪級の美味しさだ 加人驚いた
- 10. 金正恩氏が国土「切り売り」か
- 1. この動作ができないと余命半年
- 2. 換気扇つけっぱなし 意外な利点
- 3. ノンアル選ぶ理由 傾向に変化？
- 4. 誰? 中高年が熱狂したアイドル
- 5. 70〜80代で増減 老後の生活費
- 6. ワイプに「いらんことするな」
- 7. なぜか廃墟へ 予約サイトに欠陥
- 8. オートバックスと5社 軽EV発売へ
- 9. 地方移住したら思わぬ負担に直面
- 10. 天一の後釜狙ったラーメン店悲劇
- 1. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 2. イオンカード登録 思わぬミス
- 3. Amazonでインスタント麺が33%OFF
- 4. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 5. 「重すぎて」モテない男の共通点
- 6. 携帯型ゲーミングPCが値上げ
- 7. 【Amazon スマイルSale】Mont-bell（モンベル）の定番商品が最大40%オフに
- 8. カード会社に「虚偽申告」で激怒
- 9. Amazonでヘインズが最大43%OFFに
- 10. 政府 AI人材に異例の渡航制限
- 11. VRChat内で「本物の星空」観測
- 12. ムニッとやわらか、手首をやさしく支える！長時間作業が快適になるハニカムリストレスト
- 13. ギャンブル免許未取得を理由に予測市場プラットフォーム「Polymarket」と「Kalshi」をスペインが一時的に禁止
- 14. 訪日客に刺さる「侍体験」がその場でグッズに、ブラザーの新施設「BROTHER JOYFACTORY TOKYO」発表会レポート
- 15. 雷ガード・マグネット搭載！ACアダプタが干渉しにくい10個口電源タップ
- 16. Amazonで「BAKUNE」がセールに
- 17. IIJ、センシングデータマネジメントサービスで1分間隔送信に対応
- 18. NTT、通信容量を2倍にする新技術やミリ波の弱点を克服する分散MIMOを公開
- 19. トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
- 20. アンカー、オープン型とインナーイヤー型を切り替えられる2-in-1イヤホン「Soundcore AeroFit 2 Pro」発売
- 1. 釈放後、阿部氏は妻と話し合いか
- 2. 田中将大 阿部前監督辞任に言及
- 3. 阿部氏復帰求む署名で危機感示す
- 4. 逮捕で浮彫りに? 阿部家の不仲
- 5. 阿部氏騒動に私見示す「俺も…」
- 6. 阿部前監督 過去の不倫が再注目
- 7. 阿部氏辞任で懸念も「坂本が…」
- 8. 松井氏らではなく…4度目登板も
- 9. 村上20号弾 自身最速の大台到達
- 10. 《家賃200万超え生活、今後は…》巨人・阿部慎之助氏、取締役として就任している不動産売買を手掛ける会社で再スタートか【愛車はアルファード】
- 1. 液体のりで前髪を…アイドル謝罪
- 2. 成田悠輔氏 椎名林檎の事務所に
- 3. 見取り図・リリー 結婚を発表
- 4. ポツンと一軒家 個人情報に懸念
- 5. 日本じゃない…大阪にGACKT不安
- 6. DQM4 ビアンカとフローラが主役
- 7. ひろゆき氏「まずいよね」X投稿
- 8. 嵐を「40過ぎたおっさん」波紋
- 9. ドラクエ12を改題 発売は延期へ
- 10. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 1. 「私は母の恋人の愛人」彼女が涙
- 2. 親切だけど…新幹線で男性にゾッ
- 3. 行ったらダメ 熱海に意外な歴史
- 4. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 5. 潰します 藤本美貴の宣言に騒然
- 6. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 7. 目黒蓮消えそう…不安視される訳
- 8. 弁当なしで気づいた本当の価値
- 9. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 10. 顔が違う 押切もえの近影話題に