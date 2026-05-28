◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦で「１番・投手」で先発出場し、初回先頭の１打席目に菅野智之投手（３６）から９号先頭打者本塁打を放って先制点をたたき出すと、投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目の権利を持って降板した。一方で今後を見据えると緊