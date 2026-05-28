元日本テレビアナウンサーが、２８日までに自身のＳＮＳで家族ショットを公開した。現在はフリーで活躍する宮崎宣子アナウンサー（４６）が、インスタグラムに「似てる私も母のような顔になるんだろな」と書き始め、母と息子と３人で並んだ写真をアップ。「娘には側にいて欲しかったと思いますが、東京に出してくれて、好きなように生きさせてくれて心から感謝です。元気なうちに、やれる範囲で親孝行していきたいと思っ