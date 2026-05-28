岡山城岡山・北区 6月1日は郷土への愛着や誇りを育んでもらおうと、岡山市が1889年の市制施行日にちなんで定めた「岡山市民の日」です。この記念日に合わせて、各地でさまざまな関連事業が行われます。 岡山城では、天守の入場料が誰でも無料になります。また入場者には岡山城オリジナルパッケージの「大手まんぢゅう」を無料配布します。(先着1000人・なくなり次第終了)時間は午前9時から午後5時までです。 岡