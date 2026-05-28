Embersが、6th Digital Single「DNA」を5月28日（木）に配信リリースした。オーディション番組「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」から誕生したグループ「XY」元メンバーGAI（Vocal）とKAIRI（Guitar）によるユニットEmbers。ユニット名「Embers」には”残り火”という意味があり、2人の中に残る心の炎を火種に、消えかかった誰かの想いにもそっと火を灯したい。そんな二人の願いが込められている。「DNA」Music Videoは近日 Embers O