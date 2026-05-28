ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」の3日目が28日に行われた。3、5R発売中に行われたトークショーには、JRAから今年2月22日に史上2人目のJRA通算2万5000回騎乗を最速＆最年少で達成した鉄人・幸英明騎手（50）が登場。「ボートが大好きで真剣に見ています」と競馬界屈指の“ボートレース愛”を熱く語ると共に、24日に東京競馬場で行われたG1「第87回オークス」でJRA女性騎手初のクラシック制覇の偉業を