2025－26シーズン。ポートランド・トレイルブレイザーズは、ウェスタン・カンファレンス8位の42勝40敗でレギュラーシーズンを終え、フェニックス・サンズとのプレーイン・ゲームを制し、ウェスト第7シードを獲得した。 5年ぶりの出場となった「NBAプレーオフ2026」では、ファーストラウンドで第2シードのサンアントニオ・スパーズに1勝4敗