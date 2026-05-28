5月28日、三遠ネオフェニックスは児玉ジュニア、根本大、浅井英矢の3選手と2026-27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。なお同3選手は2028－29シーズンまでの3年契約となる。 20歳の児玉は大阪府出身で、178センチ75キロのポイントガード。2025－26シーズンにプロデビューを果たすと、44試合に出場し、平均2.7得点0.9リバウンド1.0アシストをマークした。