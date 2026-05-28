ユナイテッドアローズが底堅い動き。この日、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表し、最終年度に売上高１８５０億～１９５０億円（２６年３月期１６４６億３００万円）、営業利益１１５億～１２５億円（同９１億２６００万円）を目指すとしたことが好材料視されているようだ。自社の強みを生かせる中高価格帯マーケットに経営資源を集中し、国内アパレル、海外アパレル、非アパレル事業にお