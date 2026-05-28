戸田建設が高い。ＳＭＢＣ日興証券は２７日、同社株の目標株価を１８５０円から１９００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。同社は建築主体の準大手ゼネコンで、大手ゼネコンと同様に国内建築市場の良好な需要や採算性向上の恩恵を享受すると評価。中期経営計画目標である２８年３月期の連結営業利益４３５億円は達成する可能性が高まったとみている。また、総還元性向７０％に基づく自社株買いや政策