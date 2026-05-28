FC大阪は28日、FW和田育(25)との契約満了に伴い、2026-27シーズンの契約を結ばないことを発表した。奈良県出身の和田は阪南大高から筑波大を経て、2023年にアスルクラロ沼津へ加入。昨季にFC大阪へ完全移籍し、今季はJ2・J3百年構想リーグWEST-Aで9試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW和田育(わだ・はぐみ)■生年月日2000年12月19日(25歳)■出身地奈良県■身長/体重168cm/68kg■経歴阪南大高-