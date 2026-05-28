ファジアーノ岡山は28日、株式会社中国銀行が保有する「研修センター運動場(土グラウンド)」(岡山市南区妹尾)を活用し、フルサイズの夜間照明付き人工芝グラウンドを中心とした、多世代・多機能型スポーツ施設を整備すると発表した。2026年12月下旬の完成を目指す。計画では、クラブが中国銀行から土地を20年間借り受け、施設の整備と管理運営を行う。施設には、フルサイズの人工芝グラウンド1面や再整備されたテニスコート、