2ちゃんねる創設者で実業家のひろゆきこと西村博之氏（49）は5月26日に自身のXを更新し、子どもの行動によって親の仕事が失われる事態について、一般論として私見をつづった。巨人・阿部慎之助前監督（47）が娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、監督を辞任した一件を念頭に置いたとみられる。 【画像】巨人・阿部慎之助監督が電撃辞任「ナイス判断」の声も…交流戦前の衝撃事件にファン困惑「初めての出来事」「こんな結末なん