元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）は5月26日に自身のXを更新。巨人・阿部慎之助前監督（47）の辞任をめぐり私見を公開している。 【画像】巨人・阿部慎之助監督が電撃辞任「ナイス判断」の声も…交流戦前の衝撃事件にファン困惑「初めての出来事」「こんな結末なんて」 25日、阿部前監督は娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、26日に監督辞任が発表された。橋下氏は、読売巨人軍の山口寿一オーナーが「監督