MLB Japanは5月28日、公式Xを更新。シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が20号ホームランを放ったことを伝えた。 ひろゆき氏、阿部前監督辞任に「子どもが間違いを犯せない社会は良くない」私見投稿も妻のツッコミに注目 村上は同日、本拠地でのツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。7回、左中間スタンド中段に飛び込む20号ソロを放った。村上は3試合連続で本塁打を記録。リーグ1番乗りとなる20本塁打