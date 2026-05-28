乃木坂46は28日、公式サイトを更新し、吉田綾乃クリスティー（30）が卒業することを発表。吉田はブログで卒業を決心した経緯をつづった。吉田綾乃クリスティーのプロフィール吉田は「感謝」と題してブログを更新。3日間にわたり開催された東京ドーム公演への感謝を伝えると、8月9日の福岡公演を最後に同グループを卒業することを伝えた。吉田は過去にも卒業を考えた過去があったことを明かし、「それから数年が経ち、自分の