◇MLBドジャース-ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季9度目の先発登板で6回1失点でノーヒットピッチングを披露し降板。今季5勝目の権利を得るものの、規定投球回には到達しませんでした。それでも終始相手打線を圧倒し、MLB両リーグ通じて異次元の成績を残しています。大谷選手は初回、先頭打者を三球三振に仕留め、後続も凡打に打ち取る上々の立ち上がりを見せると、2回も四球を1つ