三重大と東大研究海底に生息する貝が餌となる藻類を食べる際にプラスチックごみの表面を削り、マイクロプラスチックを発生させている可能性があるとの研究結果を三重大学と東京大学のグループがまとめた。貝類の歯にプラスチックを削り取る能力があることを確認し、論文が国際学術誌に掲載された。植食性の貝類は、おろし金のような小さな歯（歯舌（しぜつ））で、岩の表面に生えた藻類などを削り取って食べている。研究グル