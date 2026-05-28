トヨタ自動車の旗トヨタ自動車が28日発表した4月の日本からの中東向け輸出台数は、前年同月比91.7％減の2418台だった。中東情勢の緊迫化による物流混乱が響いたとみられる。マイナスは2カ月連続で、減少率は3月の46.4％より拡大した。4月の世界販売台数は3.1％減の84万9306台で、3カ月連続で前年を割り込んだ。世界生産は2.0％増の83万1971台で、4月として過去最高だった。プラスは2カ月連続。日本からの輸出は全体で7.0％減の